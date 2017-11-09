Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Лозанна. Швейцария. Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина лишили медалей Олимпиады в Сочи. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
«От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными», — цитирует Вяльбе РБК со ссылкой «Р-Спорт».
Также представитель Удмуртии не сможет принимать участия в олимпийских стартах. Он пожизненно дисквалифицирован.
На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после Легкова. На прошлой неделе «золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым.
«Эту медаль получит сборная Швеции, бронзу — сборная Норвегии», - пишет РБК.
Отметим, что дисквалификация Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, результаты которых на Олимпиаде в Сочи также были аннулированы, не повлияет на медальный зачет.
Помимо комиссии Дениса Освальда, свое расследование проводит комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида.
«В его компетенцию входит поиск доказательств существования в России государственной допинговой системы. По итогам работы этих двух комиссий МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане», - уточняет РБК.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых вышеупомянутых российских лыжников.