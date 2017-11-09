  • $ 59.25 ↑
  • € 68.7 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA
      Два человека погибли в результате обрушения дома в Ижевске

      Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина лишили медалей Олимпиады в Сочи

      16:15, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:15, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      580
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#лыжный спорт
      Фото: Stanislav Krasilnikov/ZUMAPRESS/ Global Look Press
      580
      0

      Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

      Лозанна. Швейцария. Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина лишили медалей Олимпиады в Сочи. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

      «От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными», — цитирует Вяльбе РБК со ссылкой «Р-Спорт».

      Также представитель Удмуртии не сможет принимать участия в олимпийских стартах. Он пожизненно дисквалифицирован.

      На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после Легкова. На прошлой неделе «золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым.

      «Эту медаль получит сборная Швеции, бронзу — сборная Норвегии», - пишет РБК.

      Отметим, что дисквалификация Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, результаты которых на Олимпиаде в Сочи также были аннулированы, не повлияет на медальный зачет.

      Помимо комиссии Дениса Освальда, свое расследование проводит комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида.

      «В его компетенцию входит поиск доказательств существования в России государственной допинговой системы. По итогам работы этих двух комиссий МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане», - уточняет РБК. 

      Напомним, что Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых вышеупомянутых российских лыжников.

      16:15, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      580
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#лыжный спорт

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50
      20873

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      16222
      10:24, 06 ноября, 2017

      Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

      7135
      12:55, 08 ноября, 2017

      Платная дорога Ижевск-Игра может появиться в Удмуртии

      7075
      09:00, 08 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      6710
      08:00, 02 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1675

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1149
      14:21, 04 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1012
      18:31, 07 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      923
      11:00, 02 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      894
      17:45, 06 ноября, 2017

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      20:36, 04 ноября, 2017
      792

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      647
      13:59, 06 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      635
      17:29, 06 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      615
      17:22, 02 ноября, 2017

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      603
      17:48, 05 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Ижевск: взрыв в жилом доме

      Обрушение дома в Ижевске

      Ижевск Взрыв в жилом доме Удмуртская 261