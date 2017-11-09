Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Лозанна. Швейцария. Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина лишили медалей Олимпиады в Сочи. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными», — цитирует Вяльбе РБК со ссылкой «Р-Спорт».

Также представитель Удмуртии не сможет принимать участия в олимпийских стартах. Он пожизненно дисквалифицирован.

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после Легкова. На прошлой неделе «золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым.

«Эту медаль получит сборная Швеции, бронзу — сборная Норвегии», - пишет РБК.

Отметим, что дисквалификация Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, результаты которых на Олимпиаде в Сочи также были аннулированы, не повлияет на медальный зачет.

Помимо комиссии Дениса Освальда, свое расследование проводит комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида.

«В его компетенцию входит поиск доказательств существования в России государственной допинговой системы. По итогам работы этих двух комиссий МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане», - уточняет РБК.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых вышеупомянутых российских лыжников.