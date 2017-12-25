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      В марафоне имени Галины Кулаковой в Удмуртии приняли участие 750 спортсменов

      10:20, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      10:20, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      398
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Кулакова\n#лыжный спорт\n#Галина Кулакова\n#марафон
      Фото: пресс-служба Минспорта Удмртской Республики
      398
      0

      На лыжню спортивного комплекса «Чекерил» в воскресенье, 24 декабря, вышли профессионалы и любители лыжного спорта из 18 регионов России и Казахстана.

      Ижевск. Удмуртия. В первом Международном марафоне имени четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой приняли участие 750 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      В воскресенье, 24 ноября, на лыжню СК «Чекерил» вышли профессионалы и любители лыжного спорта из 18 регионов России и Казахстана. Всего на территории комплекса собралось около 1,5 тыс. человек.

      В официальном открытии марафона приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов и легенда лыжного спорта Галина Кулакова.

      «В перспективе мы хотим выводить марафон на международный уровень. Думаю, что в течение трёх лет мы сможем это сделать. Но первый блин не комом точно, потому что число зарегистрировавшихся превзошло наши ожидания. Это должно быть обязательно, чтобы в Удмуртии были «топовые» старты и лыжные, и биатлонные. Тут огромные запросы людей на занятия лыжным спортом», - сказал Бречалов в приветственном слове.

      Лыжники-любители соревновались на дистанциях 10, 30 и 50 км, также прошёл детский старт на 2 км и корпоративная эстафета 3 х 10 км. Каждый преодолевший свою дистанцию участник состязаний получил медаль, победители соревнований награждены медалями и призами.

      Итоговая таблица:

      Мужчины. 50 км. Абсолют:

      1 место - Равиль Валиахметов;

      2 место - Александр Уткин;

      3 место - Дмитрий Япаров.

      Женщины. 30 км. Абсолют:

      1 место - Оксана Главатских;

      2 место - Алена Перевозчикова;

      3 место - Дина Некрасова.

      10:20, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      398
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Кулакова\n#лыжный спорт\n#Галина Кулакова\n#марафон

       

       

       

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