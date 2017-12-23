Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выиграла чемпионат России

Спортсменка набрала 233,59 балла за короткую и произвольную программы.

Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии Алина Загитова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Подопечная Этери Тутберидзе набрала 233,59 балла за короткую и произвольную программы.

Второй результат показала Мария Сотскова с результатом 221,76 балла. «Бронза» досталась Алёне Косторной - 216,57.

Ещё одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева расположилась на 7 месте. Одна из основных конкуренток Загитовой Елена Радионова заняла лишь 10 место.

Отметим, что в чемпионате России из-за травм не смогли принять участие двукратная чемпиона мира Евгения Медведева и бронзовый призер мировых стартов 2016 года Анна Погорилая.

Чемпионат России является одним из ключевых стартов при распределении путевок на Олимпийские игры 2018 года.