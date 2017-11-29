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      Защита потребует ускоренного рассмотрения апелляции лыжника из Удмуртии Вылегжанина и других российских спортсменов

      16:00, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт\n#Швейцария\n#суд\n#допинг
      Фото: pressmia.ru
      180
      0

      Об этом в ходе пресс-конференции рассказал адвокат Филипп Берч, защищающий интересы ранее отстраненных от стартов спортсменов из России, которых заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

      Москва. Россия. Защита потребует ускоренного рассмотрения апелляции лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина и других российских спортсменов, которых ранее заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре международного информационного агентсва «Россия Сегодня», рассказал адвокат Филипп Берч, защищающий интересы ранее отстраненных от Олимпиады спортсменов.

      «По рассмотрение апелляции в Арбитраже – сроки еще неизвестны, мы будем просить ускоренной процедуры, что требует согласия МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ред.), но я не вижу препятствий, из-за которых они могут отказать. Нет никаких сроков и ограничений. Мы будем просить ускорить сроки рассмотрения», - рассказал Берч в ходе пресс-конференции.

      В свою очередь президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что из себя представляет список «Дюшес», о котором сейчас говорит комиссия МОК под председательством Освальда.

      «Это список состоит из тех спортсменов, которые находились в списке потенциальных медалистов (Олимпийских игр Сочи-2014 - прим. ред.). Каждая страна такие списки делает за какое-то время до стартов. Этот список в основном составлялся задолго до Олимпийских игр. Его составляла компания из Канады, которая нам помогала понять, кто из спортсменов может чего-то добиться», - рассказала Вяльбе.

      Адвокаты Филипп Берч и Анна Козьменко уточнили, что при рассмотрении дел отдельных спортсменов комиссия предупреждала их о каких-то принятых решениях буквально за несколько дней до визита в суд.

      «На прошлой неделе были слушания по семи спортсменам. Они были приглашены только в предыдущую пятницу (на рассмотрение дел - прим. ред.), за три рабочих дня до слушания. Над понимать, что комиссия МОК работает над этим делом около десяти месяцев и всего три дня предоставляется спортсменам на подготовку защиты. Это всего лишь один пример. За три дня до слушания они получили доступ к сотням страниц документов и должны были как-то подготовиться», - рассказал Филипп Берч.

      Адвокаты также уточнили, что на слушаниях не присутствуют ни Родченков, ни МакЛарен, готовивший доклад по спортсменам. 

      Напомним, что 9 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, отстранив их от олимпийских стартов.

      На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после ранее дисквалифицированного Легкова. «Золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым.

      16:00, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт\n#Швейцария\n#суд\n#допинг

       

       

       

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