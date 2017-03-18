Уроженка Ижевска Алина Загитова выиграла юниорский чемпионат мира

За короткую и произвольную программы в сумме фигуристка набрала 208,6 балла.

Тайбэй. Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира среди юниоров, набрав в сумме после исполнения короткой и произвольной программы 208,6 балла.

Второе и третье место распределили между собой две представительницы Японии - Марин Хонда и Каори Сакамото, набравшие 201,61 и 195,54 баллов соответственно.

«Я очень рада этому успеху. Я смогла показать на этом турнире все, на что способна. Сейчас вернусь в Москву и буду продолжать тренироваться. Чем себя порадую? Даже не знаю», - сказала тренирующаяся у Этери Тутберидзе спортсменка сразу после окончания соревнований.

Отметим, что это лучший результат Загитовой в карьере. Ранее лучшей суммой баллов фигуристки за два проката были 207,43 балла.