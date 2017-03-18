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      Уроженка Ижевска Алина Загитова выиграла юниорский чемпионат мира

      15:53, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      15:53, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      260
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#коньки\n#фигурное катание
      Фото: кадр из трансляции
      260
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      За короткую и произвольную программы в сумме фигуристка набрала 208,6 балла.

      Тайбэй. Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира среди юниоров, набрав в сумме после исполнения короткой и произвольной программы 208,6 балла.

      Второе и третье место распределили между собой две представительницы Японии - Марин Хонда и Каори Сакамото, набравшие 201,61 и 195,54 баллов соответственно.

      «Я очень рада этому успеху. Я смогла показать на этом турнире все, на что способна. Сейчас вернусь в Москву и буду продолжать тренироваться. Чем себя порадую? Даже не знаю», - сказала тренирующаяся у Этери Тутберидзе спортсменка сразу после окончания соревнований.

      Отметим, что это лучший результат Загитовой в карьере. Ранее лучшей суммой баллов фигуристки за два проката были 207,43 балла.

      Алина Загитова / Alina Zagitova. World junior 2017, FS 1 208.60

      Uploaded by мой канал on 2017-03-18.

      15:53, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      260
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#коньки\n#фигурное катание
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