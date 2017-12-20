  • $ 58.61 ↓
  • € 69.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      РФС потребовал от ижевского «Торпедо» финансовых гарантий на следующий сезон

      14:04, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:04, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      385
      0
      #спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#РФС
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      385
      0

      В 2018 году клуб будет выступать в элитном дивизионе женского футбола.

      Ижевск. Удмуртия. Российский футбольный союз потребовал от ижевского «Торпедо» финансовых гарантий на следующий сезон, который клуб проведет в элитном дивизионе – Высшей лиге. По словам руководителя Департамента профессионального футбола Сергея Куликова, союз окажет максимальное содействие в лицензировании и тестировании команды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      «Поздравляю клуб с тем шагом, который он сделал в развитии профессионального женского футбола. Со своей стороны, мы окажем максимальное содействие в лицензировании и тестировании. В то же время, нужны финансовые гарантии, что клуб закончит сезон и отыграет все запланированные матчи», - сказал Сергей Куликов.

      В свою очередь, в ходе встречи исполняющий обязанности первого зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что клуб на 2/3 финансируется самостоятельно.

      «На следующий год подтверждаем бюджетные расходы в размере 1/3, еще 1/3 – спонсорская поддержка, 1/3 руководство клуба привлечет самостоятельно», - уточнил Свинин.

      Соучредитель клуба Константин Сунцов заострил внимание на том, что в прошлом сезоне «Торпедо» на 67% финансировали сами владельцы.

      «Я думаю, задача выполнима, мы точно будем играть в Высшем дивизионе, закончим сезон. Цель -  к 2021 году попадание в Лигу Чемпионов», -  сказал Сунцов.

      Напомним, что благодаря удачным выступлениям в Первом дивизионе женский футбольный клуб «Торпедо» получил право выступления в элите российского футбола. Лицензирование клуб пройдет в феврале-марте

      14:04, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      385
      0
      #спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#РФС

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      9451

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      7002
      17:00, 13 декабря, 2017

      Уголовное дело возбудили против врача частной клиники в Ижевске

      6126
      15:38, 15 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      5316
      08:00, 13 декабря, 2017

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      4709
      12:12, 17 декабря, 2017

      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      16:32, 14 декабря, 2017
      1314

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      1252
      18:29, 17 декабря, 2017

      Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

      1183
      09:52, 14 декабря, 2017

      В Москве арестовали замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн рублей

      1107
      09:18, 15 декабря, 2017

      В Хабаровске 72-летний пенсионер стал иконой стиля

      1077
      17:00, 15 декабря, 2017

      В сети опубликовали первый официальный постер ленты «8 подруг Оушена»

      17:42, 15 декабря, 2017
      773

      В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находилось 25 человек

      737
      09:13, 14 декабря, 2017

      Дональд Трамп заявил, что США «стоят на пороге нового экономического чуда»

      678
      12:20, 14 декабря, 2017

      Джереми Реннер стал самым прибыльным актером Голливуда в 2017 году

      653
      13:00, 16 декабря, 2017

      В Великобритании принцы Уильям и Гарри посетили премьеру нового эпизода «Звездных войн»

      643
      16:35, 13 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла «Иж» и новые обитатели зоопарка

      19 декабря, 2017

      Ижевск готовится к Новому году

      19 декабря, 2017