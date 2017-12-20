РФС потребовал от ижевского «Торпедо» финансовых гарантий на следующий сезон

В 2018 году клуб будет выступать в элитном дивизионе женского футбола.

Ижевск. Удмуртия. Российский футбольный союз потребовал от ижевского «Торпедо» финансовых гарантий на следующий сезон, который клуб проведет в элитном дивизионе – Высшей лиге. По словам руководителя Департамента профессионального футбола Сергея Куликова, союз окажет максимальное содействие в лицензировании и тестировании команды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Поздравляю клуб с тем шагом, который он сделал в развитии профессионального женского футбола. Со своей стороны, мы окажем максимальное содействие в лицензировании и тестировании. В то же время, нужны финансовые гарантии, что клуб закончит сезон и отыграет все запланированные матчи», - сказал Сергей Куликов.

В свою очередь, в ходе встречи исполняющий обязанности первого зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что клуб на 2/3 финансируется самостоятельно.

«На следующий год подтверждаем бюджетные расходы в размере 1/3, еще 1/3 – спонсорская поддержка, 1/3 руководство клуба привлечет самостоятельно», - уточнил Свинин.

Соучредитель клуба Константин Сунцов заострил внимание на том, что в прошлом сезоне «Торпедо» на 67% финансировали сами владельцы.

«Я думаю, задача выполнима, мы точно будем играть в Высшем дивизионе, закончим сезон. Цель - к 2021 году попадание в Лигу Чемпионов», - сказал Сунцов.

Напомним, что благодаря удачным выступлениям в Первом дивизионе женский футбольный клуб «Торпедо» получил право выступления в элите российского футбола. Лицензирование клуб пройдет в феврале-марте.