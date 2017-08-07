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      «Ижсталь» заняла последнее место на домашнем кубке Тарасова

      09:25, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      09:25, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      272
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"
      272
      0

      Клуб проиграл все три встречи турнира.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» занял последнее место на домашнем кубке Тарасова. Клуб проиграл все три встречи турнира.

      В первой игре «сталевары» уступили «Торосу» со счетом 1:4, затем проиграли «Молоту-Прикамье», пропустив решающую шайбу на последней секунде, а в заключительном матче не смогли переиграть «Нефтяник» (1:2).

      В итоге клуб из столицы Удмуртии набрал одно очко. Победителем турнира стал «Торос», второе место занял «Молот-Прикамье» из Перми.

      09:25, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      272
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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