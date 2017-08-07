«Ижсталь» заняла последнее место на домашнем кубке Тарасова

Клуб проиграл все три встречи турнира.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» занял последнее место на домашнем кубке Тарасова. Клуб проиграл все три встречи турнира.

В первой игре «сталевары» уступили «Торосу» со счетом 1:4, затем проиграли «Молоту-Прикамье», пропустив решающую шайбу на последней секунде, а в заключительном матче не смогли переиграть «Нефтяник» (1:2).

В итоге клуб из столицы Удмуртии набрал одно очко. Победителем турнира стал «Торос», второе место занял «Молот-Прикамье» из Перми.