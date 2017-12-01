Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина временно отстранили от соревнований под эгидой FIS

Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.

Оберхофен-ам-Тунерзее. Швейцария. Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина и еще пятерых представителей сборной России отстранили от соревнований под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим. ред.). Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.

«Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований под своей эгидой с 30 ноября», - говорится в сообщении.

Спортсменам предоставят право обжаловать данное решение.

Отметим, что федерация опубликовала документ после того, как ее представители ознакомились с мотивировочной частью решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая ранее пожизненно отстранила спортсменов от участия в Олимпийских играх.

В сообщении ФИС говорится и о списке «Дюшес», о котором заявлял Григорий Родченков. Именно на его показаниях и докладе МакЛарена, выстраиваются обвинения в адрес россиян. Таким образом, антидопинговая группа FIS посчитала весьма вероятным доводы комиссии МОК и заявила о том, что лыжники могли участвовать в заговоре, связанном с нарушением антидопинговых правил.

Напомним, что 9 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, отстранив их от олимпийских стартов.

29 ноября адвокаты заявили о том, что потребуют в Арбитраже ускоренного рассмотрения апелляции российских спортсменов.

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после ранее дисквалифицированного Легкова. «Золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым.

