Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин: я ничего не нарушал, и моя совесть чиста

Спортсмен в своем инстаграме прокомментировал решение МОК о лишении его медалей Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации от олимпийских стартов.

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета о лишении его медалей Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации от олимпийских стартов.

По словам Вылегжанина, он ничего не нарушал, и совесть его чиста.

«Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт, я ничего не нарушал, и моя совесть чиста», - написал лыжник из Шаркана на своей странице.

Напомним, что 9 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после Легкова. На прошлой неделе «золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым