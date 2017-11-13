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      Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин: я ничего не нарушал, и моя совесть чиста

      09:00, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      192
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
      Фото: Спортбокс
      192
      0

      Спортсмен в своем инстаграме прокомментировал решение МОК о лишении его медалей Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации от олимпийских стартов.

      Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета о лишении его медалей Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации от олимпийских стартов.

      По словам Вылегжанина, он ничего не нарушал, и совесть его чиста.

      «Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт, я ничего не нарушал, и моя совесть чиста», - написал лыжник из Шаркана на своей странице.

      Напомним, что 9 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

      На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин выиграл серебро в марафоне на 50 км, финишировав после Легкова. На прошлой неделе «золото» перешло к Вылегжанину, которое после решения МОК он должен будет вернуть. Также лыжник лишится награды, завоеванной в командном спринте, которое шарканский спортсмен выиграл в паре с Никитой Крюковым

      09:00, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      192
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

       

       

       

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