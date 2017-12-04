Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполнительный директор "Ижстали" Сергей Моисеев ушел в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Сегодня я принял очень непростое для себя решение. Процесс перезагрузки, запущенный сейчас в хоккейном клубе «Ижсталь», коснулся непосредственно меня самого, поэтому считаю, что в сложившейся ситуации мне следует уйти. Искренне благодарю всех тех, кто был со мной эти пять лет. За это время нам удалось одержать немало побед, и два последних финала в борьбе за Братину тому яркое подтверждение. Перезагрузка продолжается, и я желаю новым руководителям клуба успехов в их начинаниях и призываю сообщество болельщиков поддерживать любимую команду», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Наша справка:

Сергей Моисеев - исполнительный директор НП «ХК «Ижсталь»

Родился 29 сентября 1974 года.

Окончил Ижевский государственный технический университет. Трудовую карьеру начал в ОАО «Ижсталь». За 13 лет прошел путь от специалиста до директора производства. В 2012 году назначен исполнительным директором хоккейного клуба «Ижсталь». Под началом Сергея Валерьевича команда «сталеваров» за два сезона из аутсайдеров поднялась до серебряных призеров Чемпионата ВХЛ.

В юношестве играл за СДЮСШОР «Ижсталь», сейчас тоже играет за «Ижсталь» - заводскую команду.