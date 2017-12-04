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      Исполнительный директор "Ижстали" Сергей Моисеев ушел в отставку

      12:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      12:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1358
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
      1358
      0

      Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

      Исполнительный директор "Ижстали" Сергей Моисеев ушел в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

      «Сегодня я принял очень непростое для себя решение. Процесс перезагрузки, запущенный сейчас в хоккейном клубе «Ижсталь», коснулся непосредственно меня самого, поэтому считаю, что в сложившейся ситуации мне следует уйти. Искренне благодарю всех тех, кто был со мной эти пять лет. За это время нам удалось одержать немало побед, и два последних финала в борьбе за Братину тому яркое подтверждение. Перезагрузка продолжается, и я желаю новым руководителям клуба успехов в их начинаниях и призываю сообщество болельщиков поддерживать любимую команду», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

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      Наша справка:

      Сергей Моисеев - исполнительный директор НП «ХК «Ижсталь»

      Родился 29 сентября 1974 года.

      Окончил Ижевский государственный технический университет. Трудовую карьеру начал в ОАО «Ижсталь». За 13 лет прошел путь от специалиста до директора производства.  В 2012 году назначен исполнительным директором  хоккейного клуба «Ижсталь». Под началом Сергея Валерьевича команда «сталеваров» за два сезона из аутсайдеров поднялась до серебряных призеров Чемпионата ВХЛ.

      В юношестве играл за СДЮСШОР «Ижсталь», сейчас тоже играет за «Ижсталь»  -  заводскую команду. 

      12:55, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1358
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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