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      Новости Удмуртии

      Депутаты Госсовета Удмуртии сыграют в хоккей с коллегами из Чувашии на выезде

      08:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #спорт\n#Чувашия\n#хоккей\n#Госсовет Удмуртии\n#Чебоксары
      Фото: pixabay.com
      230
      0

      Встреча пройдет в ходе рабочего визита парламентариев родникового края в Чебоксары.

      Чебоксары. Депутаты Госсовета Удмуртии сыграют в хоккей с коллегами из Чувашии на выезде. Как сообщает пресс-служба парламента, встреча пройдет в ходе рабочего визита в Чебоксары.

      «Цель визита - обмен опытом законотворческой работы, обсуждение актуальных тем регионального развития, реализации отраслевых проектов и программ, двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

      Также депутаты проведут рабочую встречу с главой региона Михаилом Игнатьевым. Кроме того, руководители законодательных органов Удмуртии и Чувашии подпишут соглашение о сотрудничестве.

      08:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #спорт\n#Чувашия\n#хоккей\n#Госсовет Удмуртии\n#Чебоксары

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