Встреча пройдет в ходе рабочего визита парламентариев родникового края в Чебоксары.

Чебоксары. Депутаты Госсовета Удмуртии сыграют в хоккей с коллегами из Чувашии на выезде. Как сообщает пресс-служба парламента, встреча пройдет в ходе рабочего визита в Чебоксары.

«Цель визита - обмен опытом законотворческой работы, обсуждение актуальных тем регионального развития, реализации отраслевых проектов и программ, двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также депутаты проведут рабочую встречу с главой региона Михаилом Игнатьевым. Кроме того, руководители законодательных органов Удмуртии и Чувашии подпишут соглашение о сотрудничестве.