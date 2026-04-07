Ярский район (Удмуртия). В Ярском районе оказался подтоплен низководный мост через реку Лекма в деревне Ворца. Как сообщили в МЧС по республике, объездной дороги нет.

Подтопленный мост находится на улице Рябиновской, с которой теперь нет автомобильного сообщения. Также отрезан путь в деревню Меметово. Социально значимых объектов на этих территориях нет.

Для жителей организована лодочная переправа, где был пешеходный мост на деревню Меметово. В ведомстве подчеркнули, что в результате подтоплений пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

При возникновении чрезвычайной ситуации жителей просят звонить в ЕДДС Ярского района по телефонам: 112 или (34157) 4-16-43.