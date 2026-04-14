Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах часть территории Парковой набережной на улице Песочной подтопило водами реки Дебёска, которая разлилась в условиях половодья. Как сообщили в группе «Парк на Песочной» в VK, при дальнейшей разработке проекта благоустройства будет учтён подъём уровня воды в реке.

Для защиты будущего парка от подтопления уже на стадии разработки архитектурной концепции предложены несколько мер. Среди них: понижение уровня аварийного сброса на дамбе, выравнивание и повышение уровня территории, подверженной подтоплению, а также размещение пирса и прогулочной дорожки на сваях.

В сообществе подчеркнули, что основная территория парка и расположенные на ней объекты находятся выше линии подтопления.

В случае победы конкурсной заявки Дебёс мероприятия по защите от подтопления включат в техническое задание на разработку проектно-сметной документации и уточнят при разработке проекта благоустройства.