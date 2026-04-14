Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Дебёсах скорректируют проект благоустройства набережной после её подтопления

В Дебёсах скорректируют проект благоустройства набережной после её подтопления
#Дебесы\n#Удмуртии\n#половодье
Источник фото: Парк на Песочной Дебёсы
Объекты, размещённые у воды, предлагается разместить на сваях. 

Дебёсы. Удмуртия.  В Дебёсах часть территории Парковой набережной на улице Песочной подтопило водами реки Дебёска, которая разлилась в условиях половодья. Как сообщили в группе «Парк на Песочной» в VK, при дальнейшей разработке проекта благоустройства будет учтён подъём уровня воды в реке.

Для защиты будущего парка от подтопления уже на стадии разработки архитектурной концепции предложены несколько мер. Среди них: понижение уровня аварийного сброса на дамбе, выравнивание и повышение уровня территории, подверженной подтоплению, а также размещение пирса и прогулочной дорожки на сваях.

В сообществе подчеркнули, что основная территория парка и расположенные на ней объекты находятся выше линии подтопления.

В случае победы конкурсной заявки Дебёс мероприятия по защите от подтопления включат в техническое задание на разработку проектно-сметной документации и уточнят при разработке проекта благоустройства.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

