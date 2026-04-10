В Удмуртии от гепатита А привили 188 жителей подтопленных районов

15:06, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Удмуртия\n#вакцинация\n#половодье
Источник фото: udmurt.ru
Также с гражданами проводятся профилактические беседы.

Удмуртия. В пяти районах Удмуртии, затронутых паводком, организована экстренная вакцинация населения от гепатита А. По данным на 10 апреля, прививку получили 188 человек, из них 24 ребенка. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.

Вакцинация проводится в Игринском, Увинском, Кизнерском, Балезинском и Малопургинском районах. Прививают всех граждан, проживающих в зонах подтопления. Как пояснила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, талые воды во время паводка могут попасть в родники и колодцы, что создает риск распространения острых инфекционных заболеваний.

Помимо вакцинации, с жителями проводят беседы о профилактике: специалисты напоминают о необходимости кипятить воду и соблюдать правила гигиены.

