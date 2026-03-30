Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 марта началось весеннее половодье. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

По данным регионального Гидрометцентра, с 30 марта уровень воды на реках Удмуртии стабильно повышается. И прогнозируемые погодные условия также способствуют подъему воды на реках региона.

Напомним, что в Вавожском районе полностью перекрыли движение по Гуляевскому мосту. Уровень воды над мостом составляет 15 см.