Четыре района Удмуртии попали в зону риска из-за паводка

13:15, 13 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#весна\n#половодье
Источник фото: ИИ
Под ударом стихии могут оказаться Балезинский, Игринский, Кезский, Малопургинский районы.

Ижевск. Удмуртия. Балезинский, Игринский, Кезский, Малопургинский районы Удмуртии попали в зону потенциального риска из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На рабочем совещании с министрами и руководителями муниципалитетов глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что к 20 марта специалисты Минприроды понизят уровень в четырёх водохранилищах — Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском. 

А в конце месяца на водоёмах прогремят взрывы: пиротехники проведут взрывные работы. Жителей районов, где запланированы такие работы, Александр Бречалов поручил оповестить заранее. 

С начала зимы с дорог региона вывезли больше 1,5 млн кубометров снега, говорится в сообщении. А в Ижевске этот показатель превысил миллион. 

Ранее мы писали о том, что весеннее половодье угрожает подтоплением 1 000 жителей посёлка Игра в Удмуртии. 

