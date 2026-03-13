Ижевск. Удмуртия. Балезинский, Игринский, Кезский, Малопургинский районы Удмуртии попали в зону потенциального риска из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На рабочем совещании с министрами и руководителями муниципалитетов глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что к 20 марта специалисты Минприроды понизят уровень в четырёх водохранилищах — Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском.

А в конце месяца на водоёмах прогремят взрывы: пиротехники проведут взрывные работы. Жителей районов, где запланированы такие работы, Александр Бречалов поручил оповестить заранее.

С начала зимы с дорог региона вывезли больше 1,5 млн кубометров снега, говорится в сообщении. А в Ижевске этот показатель превысил миллион.

Ранее мы писали о том, что весеннее половодье угрожает подтоплением 1 000 жителей посёлка Игра в Удмуртии.