Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Балезинском районе вода в Чепце поднялась почти до критического уровня

15:01, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#половодье
Источник фото: Юрий Новойдарский
126
0

Уровень воды отслеживают каждые три часа

Балезино. Удмуртия. Уровень воды в реке Чепца приближается к критической отметке. К утру 6 апреля вода поднялась почти до 4 метров при опасном уровне 4 метра 20 сантиметров. Об этом сообщил глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

В зоне возможного подтопления находятся дома по улицам Школьной и Дружбы в микрорайоне Лесобазы. Мониторинг уровня воды проводится каждые три часа. Информация аккумулируется в районной администрации для принятия дальнейших решений.

На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждался оперативный план действий при возможных ЧС и порядок межведомственного взаимодействия.

«Ещё один важный вопрос связан с закрытием движения под путепроводом. Для оказания экстренной помощи жителям западного микрорайона и населённых пунктов вдоль трассы Ижевск – Глазов в филиале районной больницы работает дежурная бригада скорой помощи», — отметил глава района.

Напомним, из-за повышения уровня воды в реке Лоза введён режим «повышенная готовность» в Игринском районе.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

126
0
