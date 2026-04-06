Балезино. Удмуртия. Уровень воды в реке Чепца приближается к критической отметке. К утру 6 апреля вода поднялась почти до 4 метров при опасном уровне 4 метра 20 сантиметров. Об этом сообщил глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

В зоне возможного подтопления находятся дома по улицам Школьной и Дружбы в микрорайоне Лесобазы. Мониторинг уровня воды проводится каждые три часа. Информация аккумулируется в районной администрации для принятия дальнейших решений.

На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждался оперативный план действий при возможных ЧС и порядок межведомственного взаимодействия.

«Ещё один важный вопрос связан с закрытием движения под путепроводом. Для оказания экстренной помощи жителям западного микрорайона и населённых пунктов вдоль трассы Ижевск – Глазов в филиале районной больницы работает дежурная бригада скорой помощи», — отметил глава района.

Напомним, из-за повышения уровня воды в реке Лоза введён режим «повышенная готовность» в Игринском районе.