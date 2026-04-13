Балезино. Удмуртия. Специалисты регионального МЧС 13 апреля обследуют подтопленные территории Балезинского района с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщили в администрации района.

Беспилотные летательные аппараты будут задействованы в микрорайоне «Лесобаза» поселка Балезино, а также на прилегающих к реке Чепца участках.

В администрации района призвали местных жителей сохранять спокойствие в связи с проводимыми мероприятиями.