Жителей призвали сохранять спокойствие.
Балезино. Удмуртия. Специалисты регионального МЧС 13 апреля обследуют подтопленные территории Балезинского района с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщили в администрации района.
Беспилотные летательные аппараты будут задействованы в микрорайоне «Лесобаза» поселка Балезино, а также на прилегающих к реке Чепца участках.
В администрации района призвали местных жителей сохранять спокойствие в связи с проводимыми мероприятиями.
