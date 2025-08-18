Закрыть
В Ижевске планируется комплексный ремонт общежития №1 ИГМА

17:20, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: Яндекс карты
Начальная цена контракта составляет 87,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Общежитие №1 Ижевской медакадемии планируют комплексно отремонтировать. Работы будут идти почти два года, следует из информации на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на ремонт здания по улице Коммунаров, 283 составляет 87,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 26 августа. Если конкурс пройдёт успешно, то полностью работы планируется завершить до 20 августа 2026 года.

Работы охватят первую блок-секцию здания с цокольного по пятый этажи. Рабочие обновят внутренние коммунальные сети и проведут отделку помещений.

