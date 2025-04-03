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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году в Ижевске отремонтируют фасады ещё шести «сталинок»

19:38, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 2025 году в Ижевске отремонтируют фасады ещё шести «сталинок»
19:38, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
133
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В планах на 2026 год минимум 11 восстановленных фасадов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал продолжение программы ремонта фасадов исторических домов в Ижевске. В 2025 году планируется отреставрировать внешний облик шести «сталинок». Об этом сообщил глава республики заявил в ходе прямого эфира.

В предстоящий строительных сезон обновятся фасады домов №№ 196, 200, 202, 214 и 217 на улице Пушкинской, а также дом №19 на Советской.

В 2026 году планируется отремонтировать минимум 11 «сталинок». Это дома №182 и №184 по улице Пушкинской, №21 и №22а по Советской, №231, №221, №221а и №223 по улице Коммунаров, №231, №233 по Удмуртской и дом по адресу: Ленина, 17.

«Это минимальный объём, который мы должны сделать», — отметил глава региона.

Напомним, в 2024 года на ремонт фасадов восьми домов на улице Пушкинской было выделено 150 млн рублей.

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19:38, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда