Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал продолжение программы ремонта фасадов исторических домов в Ижевске. В 2025 году планируется отреставрировать внешний облик шести «сталинок». Об этом сообщил глава республики заявил в ходе прямого эфира.

В предстоящий строительных сезон обновятся фасады домов №№ 196, 200, 202, 214 и 217 на улице Пушкинской, а также дом №19 на Советской.

В 2026 году планируется отремонтировать минимум 11 «сталинок». Это дома №182 и №184 по улице Пушкинской, №21 и №22а по Советской, №231, №221, №221а и №223 по улице Коммунаров, №231, №233 по Удмуртской и дом по адресу: Ленина, 17.

«Это минимальный объём, который мы должны сделать», — отметил глава региона.

Напомним, в 2024 года на ремонт фасадов восьми домов на улице Пушкинской было выделено 150 млн рублей.