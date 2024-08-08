Обновление фасадов «сталинок» на улице Пушкинской в Ижевске обойдётся в 150 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в самом разгаре ремонт фасадов «сталинок» на улице Пушкинской. 7 августа глава города Дмитрий Чистяков проверил ход работ.

Сейчас идёт ремонт фасадов домов №200, 213, 215 и 206 по улице Пушкинской. Помимо отделки фасадов идёт замена балконов, отмосток и карнизов. Утраченные и ветхие элементы лепнины меняются на новые. Подрядчик даёт гарантию 50 лет на выполненные работы.

Помимо жилых домов, обновление ожидает здание школы №30.

Всего на реставрацию сталинского ансамбля выделено 150 млн рублей. Это средства Фонда развития Ижевска, который пополняют застройщики. Руководитель Фонда Евгений Хафизов пояснил, что стоимость работ со временем выросла, так как в оштукатуривании фасадов решили использовать более надёжные и долговечные материалы. Срок гарантийного обслуживания увеличится с 5 до 15 лет.

«Всего мы отремонтируем восемь домов до конца 2025 года. Дальше на фасадах планируется установить декоративную подсветку. Такое мы делаем впервые в масштабах целой улицы. Также приведём в порядок прилегающие к домам тротуары и газоны», — рассказал глава города.