Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Обновление фасадов «сталинок» на улице Пушкинской в Ижевске обойдётся в 150 млн рублей

14:06, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обновление фасадов «сталинок» на улице Пушкинской в Ижевске обойдётся в 150 млн рублей
14:06, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#историческая среда
Фото: ИА «Сусанин»
163
0

Объём финансирования вырос из-за замены материалов на более качественные.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в самом разгаре ремонт фасадов «сталинок» на улице Пушкинской. 7 августа глава города Дмитрий Чистяков проверил ход работ. 

Сейчас идёт ремонт фасадов домов №200, 213, 215 и 206 по улице Пушкинской. Помимо отделки фасадов идёт замена балконов, отмосток и карнизов. Утраченные и ветхие элементы лепнины меняются на новые. Подрядчик даёт гарантию 50 лет на выполненные работы. 

Помимо жилых домов, обновление ожидает здание школы №30. 

Всего на реставрацию сталинского ансамбля выделено 150 млн рублей. Это средства Фонда развития Ижевска, который пополняют застройщики. Руководитель Фонда Евгений Хафизов пояснил, что стоимость работ со временем выросла, так как в оштукатуривании фасадов решили использовать более надёжные и долговечные материалы. Срок гарантийного обслуживания увеличится с 5 до 15 лет. 

«Всего мы отремонтируем восемь домов до конца 2025 года. Дальше на фасадах планируется установить декоративную подсветку. Такое мы делаем впервые в масштабах целой улицы. Также приведём в порядок прилегающие к домам тротуары и газоны», — рассказал глава города.

14:06, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#историческая среда