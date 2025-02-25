Ижевск. Удмуртия. Больше половины обращений к уполномоченному по правам человека в Удмуртии составили вопросы, связанные с СВО. В 2024 году их поступило 953; в 2023 году их было 272. Об этом омбудсмен Виктор Кушко доложил на сессии Госсовета республики 25 февраля.

«Обращения касаются установления статусы военнослужащих, связаны с поиском бойцов, обменом военнопленными. Одновременно рассматриваются проблемы обеспечения денежным довольствием, своевременности назначения выплат», — сказал Виктор Кушко.

Он отметил, что бывают ситуации, когда месяцами родные не могут узнать статус своего бойца. Пока нет подтверждения о пленении или гибели, нет возможности оформить документы о выплатах.

«Разные бывают жизненные ситуации. Например, в конце 2023 года на приём ко мне пришла сестра контрактника. Мы ожидали её обращения, так как в одном из ТГ-каналов обнаружили видео с пленённым мужчиной. Женщина подтвердила, что на видео её брат. Ещё больше она была обеспокоена звонками с угрозами, если она не перечислит деньги. Указанное видео послужило основанием для процедуры обмена пленными в органах военного управления. В январе 2024 года его включили в списке, в феврале он был освобождён», — сказал омбудсмен.

Ещё один пример из его доклада рассказывает об обращении супруги бойца ЧВК «Вагнер», который, по данным части, погиб. После похоронки привезли тело супруга в Удмуртию для захоронения. Хоронили в закрытом гробу, опознать человека было практически невозможно. Супруга усомнилась и фрагменты костей захороненного направила на медэкспертизу. Выяснилось, что похоронила она чужого человека. С этой проблемой она обратилась за помощью к Уполномоченному. Совместными усилиями во взаимодействии со Следственным комитетом удалось добиться проведения эксгумации тела. Поиски супруга начались с самого начала. Женщина находила возможности для установления новых контактов с командирами части и сослуживцами мужа, жёнами и матерями сослуживцев и погибших сотоварищей. Выяснилось, что нет свидетелей гибели мужчины. Уточняющая информация была направлена в часть, в военный следственный отдел Южного военного округа. Принятыми мерами получили информацию, что военнослужащий был признан военнопленным и включён в списки на обмен.

Виктор Кушко подчеркнул, что положительных примеров возвращения пленных не так много. За всё время СВО удалось вернуть 21 жителя Удмуртии.