В Удмуртии отремонтировали два участка региональной дороги «Ижевск — Воткинск»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на региональной дороге «Ижевск — Воткинск» прошли ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщается в паблике «Дороги Удмуртской Республики».

Работы провели на участках от газозаправочной станции до реки Июль и от поворота на СНТ «Дальний» до деревни Верхне-Позимь.

На протяжённости в 6 км выполнили фрезерование старого покрытия, уложение двух слоёв нового асфальта, осыпание и укрепление обочины, а также сделали съезды на прилегающие территории и обновили тротуар у поворота на деревню Верхне-Позимь.

При ремонте на одном из участков применили метод холодной регенерации, особенность которого в использовании старого покрытия как компонента нового.

«В итоге создаётся монолитная плита, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему верхние слои асфальтобетона долгое время исправно служат, не образовывая колейность», — говорится в сообщении.