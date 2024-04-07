Ветеранов на парад Победы в Ижевске доставят волонтёры акции «Транспорт ветерана»

Ижевск. Удмуртия. В праздновании Дня Победы в Ижевске примут участие ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и строители железной дороги Ижевск-Балезино. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Свидетелей военных лет доставят на парад Победы участники акции «Транспорт ветерана». Членами этого волонтёрского движения являются около 50 автомобилистов. Присоединиться к «Транспорту ветерана» перейдя по ссылке.

Напомним, в Ижевске весь апрель будут идти репетиции парада Победы.