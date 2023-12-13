В Глазовском районе простились с ветераном Афганистана и участником СВО

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе простились с участником спецоперации. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Глазовского района Галина Аверкиева.

Александру Герасимову было 54 года, он воевал в Афганистане, а также был одним из ликвидаторов Чернобыльской АЭС.

В 2023 году подписал контракт, проходил службу в должности заместителя командира взвода — командира боевой машины мотострелкового отделения.

«До последней секунды своей жизни он был верен Военной присяге, проявлял стойкость и мужество. Однополчане и односельчане запомнили его добрым, трудолюбивым, отзывчивым человеком», — высказалась Галина Аверкиева.

Указом президента России боец представлен к ордену Мужества посмертно.

Похороны Александра Герасимова прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким.