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В Глазовском районе простились с ветераном Афганистана и участником СВО

10:12, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Глазовском районе простились с ветераном Афганистана и участником СВО
10:12, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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0
#СВО\n#ветераны\n#Глазовский район\n#прощание
Фото: vk.com/averkievaga
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В ходе спецоперации Александр Герасимов проходил службу в должности заместителя командира взвода.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе простились с участником спецоперации. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Глазовского района Галина Аверкиева.

Александру Герасимову было 54 года, он воевал в Афганистане, а также был одним из ликвидаторов Чернобыльской АЭС. 

В 2023 году подписал контракт, проходил службу в должности заместителя командира взвода — командира боевой машины мотострелкового отделения.

«До последней секунды своей жизни он был верен Военной присяге, проявлял стойкость и мужество. Однополчане и односельчане запомнили его добрым, трудолюбивым, отзывчивым человеком», — высказалась Галина Аверкиева.

Указом президента России боец представлен к ордену Мужества посмертно.

Похороны Александра Герасимова прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии  Александр Бречалов выразил соболезнования близким.

10:12, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
110
0
#СВО\n#ветераны\n#Глазовский район\n#прощание