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Архивы Удмуртии начали сбор документов участников СВО

12:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Архивы Удмуртии начали сбор документов участников СВО
12:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#ветераны
Фото: ИА «Сусанин»
59
0

Это могут быть воспоминания, творчество, фотографии, интервью.

Ижевск. Удмуртия. Архивисты Удмуртии начали приём документов участников СВО, их семей, волонтёров, участников фондов поддержки армии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального госархива Удмуртии. 

Сбор документов проводит Госархив общественно-политической истории Удмуртии. Принимаются дневники, мемуары, творчество, фотографии, видео, личные документы, статьи из СМИ об участнике СВО, интервью бойцов. Информацию можно предоставлять на любых носителях. 

Контакты архива:

Ижевск, улица Удмуртская, 264б.
Телефон +7 (3412) 72-84-23.
mail@gaopi-ka.udmr.ru

12:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#ветераны