Архивы Удмуртии начали сбор документов участников СВО

Это могут быть воспоминания, творчество, фотографии, интервью.
Ижевск. Удмуртия. Архивисты Удмуртии начали приём документов участников СВО, их семей, волонтёров, участников фондов поддержки армии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального госархива Удмуртии.
Сбор документов проводит Госархив общественно-политической истории Удмуртии. Принимаются дневники, мемуары, творчество, фотографии, видео, личные документы, статьи из СМИ об участнике СВО, интервью бойцов. Информацию можно предоставлять на любых носителях.
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