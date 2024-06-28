Архивы Удмуртии начали сбор документов участников СВО

Ижевск. Удмуртия. Архивисты Удмуртии начали приём документов участников СВО, их семей, волонтёров, участников фондов поддержки армии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального госархива Удмуртии.

Сбор документов проводит Госархив общественно-политической истории Удмуртии. Принимаются дневники, мемуары, творчество, фотографии, видео, личные документы, статьи из СМИ об участнике СВО, интервью бойцов. Информацию можно предоставлять на любых носителях.

Контакты архива:

Ижевск, улица Удмуртская, 264б.

Телефон +7 (3412) 72-84-23.

mail@gaopi-ka.udmr.ru