В Удмуртии первому экс-бойцу «Вагнера» вручили удостоверение ветерана боевых действий

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии перед отправкой на службу по контракту получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в СВО с лета 2022 года в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает региональное отделение фонду «Защитники Отечества».

Алексей ушёл на СВО добровольцем в составе группы «Вагнера» ещё летом 2022 года. Пройдя горнило спецоперации, он спустя год вернулся домой. В декабре мужчина подписал новый контракт, на этот раз с Минобороны, и вновь отправился на защиту страны.

Участие в боях в составе «Вагнера» дало мужчине право на получение удостоверения ветерана боевых действий. Первая партия документов для бойцов из Удмуртии уже подготовлена министерством обороны. Алексей, стал первым, кому выдали ветеранское удостоверение. Документ от сотрудников фонда он получил прямо на перроне вокзала перед отправкой на службу.

«Фонд («Защитники Отечества», прим. ред.) много сделал для меня – помог оформить документы, пройти диспансеризацию. Когда объявили о том, что фонд принимает заявления на выдачу удостоверений, я сразу пришел. Сказали, что первый. Приятно и получить удостоверение первым», – рассказал Алексей.

Остальные удостоверения из первой партии в торжественной обстановке вручат бойцам в четверг, 21 декабря.

Отметим, что приём документов от «вагнеровцев» продолжается в фонде «Защитники Отечества». За подробной информацией можно обратиться в филиал фонда по адресу: Ижевск улица Карла Маркса, 242 (здание кинотеатра «Россия»). Время работы: будни с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (3412) 27-19-40.