В Удмуртии скончался один из последних ветеранов Великой Отечественной войны Алнашского района

Алнаши. Удмуртия. Один из последних ветеранов Великой Отечественной войны скончался в Алнашском районе. Об этом сообщил алнашский глава Алексей Семенов на своей странице «Вконтакте».

Николай Романович Забиров родился и проживал в селе Варзи-Ятчи. В начале Великой Отечественной войны он был подростком, работавшим в поле и на тяжелых лесозаготовках в селе Кекоран.

В 1944 году Николая Романовича призвали в армию. После трех месяцев обучения он получил звание сержанта и служил в минометных войсках. Также он служил на Дальнем Востоке в ходе Советско-японской войны. Лишь спустя семь лет службы после окончания военных действий он смог вернуться на родину.

«Уходят от нас участники войны, уходят и участники трудового фронта. Но мы, их потомки, должны сохранить в памяти имена воинов и подвиги дедов», — написал Алексей Семенов.