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В городах и районах Удмуртии прошли возложения цветов в честь Дня ветеранов боевых действий

16:30, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В городах и районах Удмуртии прошли возложения цветов в честь Дня ветеранов боевых действий
16:30, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Удмуртия\n#боевые действия\n#ветераны
Фото: Александр Васильев
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Мероприятия проходили у памятников ветеранам локальных войн. 

Удмуртия. В Удмуртии прошли памятные мероприятия в честь Дня ветерана боевых действий. «Сусанин» собрал фотографии с возложений цветов у мемориалов участникам локальных войн. 

Митинг прошёл в сквере у Дворца пионеров в Ижевске, у мемориала воинам-интернационалистам, сообщила депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители патриотических организаций, члены семей погибших при исполнении воинского долга.

Также возложение цветов прошло в воткинском Парке Победы, горожане почтили память воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и других вооруженных конфликтах.

Память ветеранов Афганской и Чеченский войн, а также бойцов спецоперации, почтили в Алнашах. 

Возложение цветов прошло у воинского мемориала Можги. 

16:30, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Удмуртия\n#боевые действия\n#ветераны