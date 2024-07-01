В городах и районах Удмуртии прошли возложения цветов в честь Дня ветеранов боевых действий

Мероприятия проходили у памятников ветеранам локальных войн.
Удмуртия. В Удмуртии прошли памятные мероприятия в честь Дня ветерана боевых действий. «Сусанин» собрал фотографии с возложений цветов у мемориалов участникам локальных войн.
Митинг прошёл в сквере у Дворца пионеров в Ижевске, у мемориала воинам-интернационалистам, сообщила депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители патриотических организаций, члены семей погибших при исполнении воинского долга.
Также возложение цветов прошло в воткинском Парке Победы, горожане почтили память воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и других вооруженных конфликтах.
Память ветеранов Афганской и Чеченский войн, а также бойцов спецоперации, почтили в Алнашах.
Возложение цветов прошло у воинского мемориала Можги.