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Мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Удмуртии получила право на меры соцподдержки

16:05, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Удмуртии получила право на меры соцподдержки
16:05, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#права человека\n#ветераны\n#ЧВК «Вагнер»
Фото: ombudsman.udmurt.ru
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Женщине вручили удостоверение по ходатайству уполномоченного по правам человека.

Ижевск. Удмуртия. Мать погибшего на СВО бойца-добровольца из Удмуртии получила удостоверение о праве на меры социальной поддержки. Об этом сообщается на портале уполномоченного по правам человека в республике.

В январе 2024 года по телефону горячей линии к омбудсмену обратилась женщина, сообщив, что её сын участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» и погиб в ходе боёв за Артёмовск в ноябре 2022 года.

Заявительница посетовала, что с 2023 года она не может получить удостоверение члена семьи погибшего участника. По ходатайству омбудсмена, республиканским военным комиссариатом в феврале 2024 года матери погибшего добровольца выдано удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

16:05, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
110
0
#Удмуртия\n#права человека\n#ветераны\n#ЧВК «Вагнер»