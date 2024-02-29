Мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Удмуртии получила право на меры соцподдержки

Ижевск. Удмуртия. Мать погибшего на СВО бойца-добровольца из Удмуртии получила удостоверение о праве на меры социальной поддержки. Об этом сообщается на портале уполномоченного по правам человека в республике.

В январе 2024 года по телефону горячей линии к омбудсмену обратилась женщина, сообщив, что её сын участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» и погиб в ходе боёв за Артёмовск в ноябре 2022 года.

Заявительница посетовала, что с 2023 года она не может получить удостоверение члена семьи погибшего участника. По ходатайству омбудсмена, республиканским военным комиссариатом в феврале 2024 года матери погибшего добровольца выдано удостоверение о праве на меры социальной поддержки.