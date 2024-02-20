В посёлок Белое ЛНР направили аварийные бригады из Удмуртии и Ульяновской области

Белое. ЛНР. В посёлок Белое Луганской народной республики направили аварийные бригады из Удмуртии и Ульяновской области. Об этом сообщает глава муниципального образования Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики Евгений Бондарь в своём ТГ-канале.

Из-за разлива реки в посёлке Белое подтопило десятки домов. Для устранения были направлены сотрудники МЧС, однако им не удалось самостоятельно устранить все заторы, им на помощь отправили аварийные бригады из Удмуртии и Ульяновской области.

Специалисты совместными усилиями ликвидировали заторы в обводных каналах, проходящих через улицы Островского, Свердлова и Колхозная. Бригады производили распил деревьев, упавших в воду, а также освобождали канал от мусора.

Всего за день 19 февраля специалисты обследовали километр русла канала. Жителям посёлка продолжают помогать.

Напомним, ранее Удмуртия взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР.