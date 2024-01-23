В Телеграме появился фейковый аккаунт руководителя администрации главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв сообщил о появлении в Телеграме его фейкового аккаунта, с помощью которого мошенники рассылают сообщения. Об этом чиновник сообщил в своём официальном ТГ-канале.

«В Телеграме появился фейковый аккаунт – с моими именем и фото. Мошенники рассылают сообщения близким, коллегам и знакомым. Не ведитесь на провокацию и не отвечайте – у меня единственный номер и телеграм-канал. Всё общение я веду только там. Если у вас есть сомнения – позвоните, обсудим все вопросы», — написал Журавлёв.

Ранее были сообщения о появлении «фейков» главы Удмуртии Александра Бречалова, ректора ИГМА Алексея Шкляева и главы Сарапула Виктора Шестакова.