Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили арест

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии, сообщает пресс-служба суда. Напомним, Дмитрия Талантова обвиняют в публичном распространении фейков об армии России.

В ходе судебного заседания исследовали судебно-психиатрическую экспертизу подсудимого, а также продлили Дмитрию Талантову арест до 26 июля 2024 года.

Суд будет продолжен 24 апреля.

Напомним, подсудимого задержали в июне 2022 года в Ижевске.