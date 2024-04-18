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Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили арест

17:10, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Экс-президенту Адвокатской палаты Удмуртии продлили арест
17:10, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#суды\n#адвокат\n#Удмуртия\n#фейки
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
221
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Его оставили в СИЗО до 26 июля.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии, сообщает пресс-служба суда. Напомним, Дмитрия Талантова обвиняют в публичном распространении фейков об армии России. 

В ходе судебного заседания исследовали судебно-психиатрическую экспертизу подсудимого, а также продлили Дмитрию Талантову арест до 26 июля 2024 года.

Суд будет продолжен 24 апреля.

Напомним, подсудимого задержали в июне 2022 года в Ижевске.

17:10, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#суды\n#адвокат\n#Удмуртия\n#фейки