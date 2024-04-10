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В Удмуртии опровергли сообщения о биологической диверсии и угрозе вспышкой холеры

15:45, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии опровергли сообщения о биологической диверсии и угрозе вспышкой холеры
15:45, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки
Фото: Логана Морено Гутьерреса на Unsplash.com
395
0

Якобы планируется заражение воды холерной палочкой.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опровергли фейк о планирующейся в республике диверсии, число жертв от которой превысит число скончавшихся от последствий ковида. Об этом сообщается в группе «Стоп FAKE | Удмуртия» в соцсети «ВКонтакте».

В рассылаемых по мессенджерам фейковых сообщениях говорится, что из-за ситуации на Украине в России возможна биологическая диверсия. Якобы ожидается появление в воде холерной палочки, что приведёт к огромному количеству жертв.

«Такие «новости» распространяются по территории страны еще с 2022 года. Так, например, этот фейк недавно опровергли в Екатеринбурге. Региональный Роспотребнадзор заявил, что информация не соответствует действительности», — сообщили в группе «Стоп FAKE».

15:45, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
395
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки