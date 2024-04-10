В Удмуртии опровергли сообщения о биологической диверсии и угрозе вспышкой холеры

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опровергли фейк о планирующейся в республике диверсии, число жертв от которой превысит число скончавшихся от последствий ковида. Об этом сообщается в группе «Стоп FAKE | Удмуртия» в соцсети «ВКонтакте».

В рассылаемых по мессенджерам фейковых сообщениях говорится, что из-за ситуации на Украине в России возможна биологическая диверсия. Якобы ожидается появление в воде холерной палочки, что приведёт к огромному количеству жертв.

«Такие «новости» распространяются по территории страны еще с 2022 года. Так, например, этот фейк недавно опровергли в Екатеринбурге. Региональный Роспотребнадзор заявил, что информация не соответствует действительности», — сообщили в группе «Стоп FAKE».