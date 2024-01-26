Неизвестные рассылают от имени руководителя АО «Ижавиа» провокационные сообщения

Ижевск. Удмуртия. Руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что от его имени рассылаются провокационные сообщения.

Неизвестные отправляют сообщения, в которых говорится о том, что к некоторым сотрудникам компании появились вопросы со стороны ФСБ. Якобы у Синельникова запрашивали списки действующих и бывших работников.

«Дорогие друзья, от моего имени рассылаются подобного рода сообщения. Будьте аккуратны. И не поддавайтесь на провокации. Это не я», — написал Александр Синельников в своём тг-канале.