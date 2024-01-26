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Неизвестные рассылают от имени руководителя АО «Ижавиа» провокационные сообщения

10:10, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Неизвестные рассылают от имени руководителя АО «Ижавиа» провокационные сообщения
10:10, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
637
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки\n#Александр Синельников
Фото: Йонаса Леупе на Unsplash
637
0

У органов госбезопасности якобы возникли вопросы к некоторым сотрудникам компании.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что от его имени рассылаются провокационные сообщения.

Неизвестные отправляют сообщения, в которых говорится о том, что к некоторым сотрудникам компании появились вопросы со стороны ФСБ. Якобы у Синельникова запрашивали списки действующих и бывших работников.

«Дорогие друзья, от моего имени рассылаются подобного рода сообщения. Будьте аккуратны. И не поддавайтесь на провокации. Это не я», — написал Александр Синельников в своём тг-канале.

10:10, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
637
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки\n#Александр Синельников