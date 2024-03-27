Ижевский производитель дронов опроверг фейк о приёме на работу выходцев из Средней Азии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске распространялись фейковые объявления о приёме на производство беспилотников уроженцев стран Средней Азии. Об этом сообщает информагентство «SM.News» со ссылкой на руководство компании «Аэроскан».

По ижевским пабликам разошлись сообщения с фото расклеенных по городу объявлений о наборе сотрудников на производство ударных беспилотников «Ланцет». Объявления гласили, что компании «Аэроскан» требуются операторы станков с ЧПУ, слесари-сантехники и т. д. Также были указаны реальные номера телефонов и адрес компании. Одним из ключевых моментов в объявлении значится возможность приёма «уроженцов» (так слово написано в листовке, — прим. ред.) Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и других среднеазиатских стран.

При этом, предприятие к размещению этих объявлений отношения не имеет и они, скорее всего, являются спланированной акцией Центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины.

«Информацию о наборе сотрудников наша организация размещает исключительно профессионального качества и через официальные источники. В частности, объявлениями о вакансиях охвачена вся территория города. Реклама размещена на более чем 15 билбордах, что исключает потребность в иных средствах рекламы, в том числе необходимость использования заборов для расклеивания листовок. Это очевидно и жителям Ижевска, поэтому попытка недружественных структур Украины дискредитировать высокоорганизованный частный проект выглядит смехотворной», — рассказали корреспонденту «SM.News» в компании «Аэроскан».

Не исключено, что целью акции также является раскачка недовольства к производителю беспилотников на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».