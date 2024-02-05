Телеграм-каналы использовали фото ижевчанина для распространения фейков

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска собирается подать в суд на администраторов двух телеграм-каналов, которые распространили фейковую информацию, используя его фото. Об этом сообщает «Инцидент Ижевск».

Два телеграмм-канала 2 февраля распространили информацию, что некоего «журналиста» похитили неизвестные, избивали и угрожали, якобы он вёл разоблачительное расследование в отношении руководителя одного из промышленных предприятий Удмуртии. В постах использовались фото, имя и фамилия ижевчанина Александра, хотя он никакого отношения к журналистике не имеет.

Александр рассказал, что отдыхал с друзьями, не сообщив об этом жене. Супруга посчитала его пропавшим и разместила фото и персональные данные своего мужа в группе для поиска исчезнувших людей. Позже в ТГ-каналах появилась информация, что «журналиста» Александра похитили и пытали из-за проведённого им «расследования».

Отметим, что распространители фейка предлагали СМИ и группам в социальных сетях разместить у себя фейковую информацию. «Сусанин» не стал исключением.



