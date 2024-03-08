Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

У председателя Общественной палаты Ижевска появился фейк в Телеграм

13:30, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У председателя Общественной палаты Ижевска появился фейк в Телеграм
13:30, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
496
0
#фейки\n#Телеграм\n#Общественная Палата Ижевска
Фото: unsplash.com (Clint Patterson)
496
0

Злоумышленники сообщают, что якобы идет проверка, произошла утечка личных данных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии неизвестные создали фейк председателя Общественной палаты Ижевска Александра Бадицы в мессенджере «Телеграм». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Злоумышленники дезинформируют горожан, что в Общественной палате произошла утечка личных данных и сейчас идёт проверка.

«Имейте ввиду — телефона с такими цифрами, как там, у меня нет, да и фото, видимо, взято, где легче всего — на странице Общественной палаты на сайте города. Если что, звоните мне, проверяйтесь», — сообщил Александр Бадица.

13:30, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
496
0
#фейки\n#Телеграм\n#Общественная Палата Ижевска