У председателя Общественной палаты Ижевска появился фейк в Телеграм

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии неизвестные создали фейк председателя Общественной палаты Ижевска Александра Бадицы в мессенджере «Телеграм». Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Злоумышленники дезинформируют горожан, что в Общественной палате произошла утечка личных данных и сейчас идёт проверка.

«Имейте ввиду — телефона с такими цифрами, как там, у меня нет, да и фото, видимо, взято, где легче всего — на странице Общественной палаты на сайте города. Если что, звоните мне, проверяйтесь», — сообщил Александр Бадица.