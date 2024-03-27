В Удмуртии опровергли фейк о разбросанных фонариках со взрывчаткой

Ижевск. Удмуртия. В родительских чатах Удмуртии распространяется фейк о разбросанных в населённых пунктах фонариках, начинённых взрывчаткой. Об этом сообщает телеграм-канал «Стоп FAKE».

Информация распространилась уже по ряду регионов: Ставрополье, Дагестане, Ленинградской и Свердловской областях.

В сообщениях указывается, что вместо батареек фонарики начинены взрывчаткой и при включении происходит взрыв. Якобы подрывные устройства раскидываются возле школ.

Данная информация является фейком.