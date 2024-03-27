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В Удмуртии опровергли фейк о разбросанных фонариках со взрывчаткой

14:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии опровергли фейк о разбросанных фонариках со взрывчаткой
14:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки
Фото: t.me/stopfakeudm
19
0

Информация расходится по родительским чатам.

Ижевск. Удмуртия. В родительских чатах Удмуртии распространяется фейк о разбросанных в населённых пунктах фонариках, начинённых взрывчаткой. Об этом сообщает телеграм-канал «Стоп FAKE».

Информация распространилась уже по ряду регионов: Ставрополье, Дагестане, Ленинградской и Свердловской областях.

В сообщениях указывается, что вместо батареек фонарики начинены взрывчаткой и при включении происходит взрыв. Якобы подрывные устройства раскидываются возле школ.

Данная информация является фейком.

14:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки