Глава Можги сообщил о появлении его фейка в Телеграме

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов сообщил в соцсетях о том, что в Телеграме появился его фейк.

Мэр призвал жителей не переводить никому деньги и не выполнять инструкции мошенников.

«Напомню, если мы с вами ранее общались, то история переписки должна сохраниться», — предостерегает горожан Эрик Уразов.

Также глава города поблагодарил своих бдительных коллег, которые не повелись на провокации мошенников.

Напомним, ранее мошенники с помощью ИИ подделали голос главы Удмуртии.