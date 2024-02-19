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Глава Можги сообщил о появлении его фейка в Телеграме

12:50, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Можги сообщил о появлении его фейка в Телеграме
12:50, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
21
0
#Можга\n#фейки\n#Телеграм
Фото: Эрик Уразов
21
0

Эрик Уразов призвал не отвечать на звонки людей из переписки.

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов сообщил в соцсетях о том, что в Телеграме появился его фейк.

Мэр призвал жителей не переводить никому деньги и не выполнять инструкции мошенников.

«Напомню, если мы с вами ранее общались, то история переписки должна сохраниться», — предостерегает горожан Эрик Уразов.

Также глава города поблагодарил своих бдительных коллег, которые не повелись на провокации мошенников.

Напомним, ранее мошенники с помощью ИИ подделали голос главы Удмуртии.

12:50, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
21
0
#Можга\n#фейки\n#Телеграм