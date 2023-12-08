Ижевский паблик распространяет фейк о съёмках в городе второго сезона сериала «Слово пацана»

Ижевск. Удмуртия. Один из городских пабликов Ижевска распространяет недостоверную информацию о съёмках в столице Удмуртии второго сезона нашумевшего сериала «Слово пацана» (18+). Соцсеть помечает опубликованный пост как недостоверный.

Горожанам сообщают, что с 9 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Ижевске якобы будут проходить съёмки второго сезона сериала «Слово пацана» и поэтому требуются актёры массовки.

Чтобы попасть на «съёмочную площадку», требуется подписаться на распространяющий данный фейк городской паблик, а также соответствовать выставленным критериям. Дополнительным завлечением служит посул оплаты за участие в «съёмках» — 3 200 рублей за смену.

Комментарии к постам о наборе массовки закрыты, сами публикации набирают тысячи реакций и репостов. Однако официальной информации о съёмках второго сезона «Слово пацана» нет, тем более о том, что они будут проходить в Ижевске.

Как сообщает kino.ramler.ru со ссылкой на ТАСС, создатели сериала не ведут никаких подготовительных работ по продолжению проекта. Новости о предполагаемом кастинге актеров массовых сцен и начале съемок в январе не соответствуют действительности.

Из этого следует вывод, что типичный ижевский городской паблик, агрегирующий новости разного уровня достоверности, таким образом набирает себе подписчиков на волне хайпа вокруг нового сериала.