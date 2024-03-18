Итоги дня: итоговая явка на выборах президента РФ в Удмуртии и частичное обрушение дореволюционной дачи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 18 марта.

Обрушение здания

В Ижевске обрушилась башня-балкон бывшей дачи фабриканта Петрова. Обветшалая конструкция рухнула под тяжестью снега. Осенью минувшего года здание включили в реестр объектов культурного наследия.

Убийство беременной

Жителя Балезино заподозрили в убийстве беременной супруги. Трагедия произошла в результате ссоры в ночь с 16 на 17 марта.

Последнее место

Явка на президентских выборах в Удмуртии оказалась самой низкой среди регионов Приволжского федерального округа — 60,37%. При этом в Избиркоме республики считают, что низкой явку назвать нельзя.



Лидирует Путин

По предварительным подсчётам на выборах президента России в Удмуртии лидирует Владимир Путин, он набрал 81,83% голосов избирателей. На втором месте пока идёт Владислав Даванков (6,14%), следом — Николай Харитонов (5,42%) и Леонид Слуцкий (4,23%).

Террористическая организация

На ижевчанина Сергея Антонова, скрывающегося за границей, завели уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. Антонов возглавляет нежелательную организацию «Комитет 2024», который массово направлял в госорганы обращения о якобы «нелегитимности» выборов и необходимости уголовного преследования сотрудников властных структур.

Восстановление часов

В Ижевске могут восстановить и запустить куранты на башне главного корпуса оружейного завода. Специалистам предстоит оценить состояние часовых механизмов.