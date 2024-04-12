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Итоги дня: подтопление территорий в Малопургинском районе и пункт сбора помощи для жителей Оренбуржья

18:10, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: подтопление территорий в Малопургинском районе и пункт сбора помощи для жителей Оренбуржья
18:10, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
559
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: Александр Деев
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А также похолодание на выходных.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 12 апреля.

Нападение клещей

За последнюю неделю в больницы Удмуртии с жалобами на укусы клещей обратились 9 человек. 8 пострадавших живут в Ижевске, один — в Шарканском районе. 

Похолодание

В Удмуртии станет заметно прохладнее в предстоящие выходные. В ночь на субботу в северных и центральных районах Удмуртии пройдут небольшие и умеренные дожди, днём осадки накроют весь регион. Температура воздуха в субботу составит +6…+11 градусов. В воскресенье дожди прекратятся. Ночью ожидается до -4 градусов, днём до +3…+8. 

Подтопления

С повышением температуры воздуха был увеличен водосброс Ижевского пруда. Следствием этого стало подтопление придомовых территорий в селе Яган. Подтоплено 9 огородов. Угрозы затопления жилых домов пока нет. 

Сбор помощи

В Ижевске открыли пункт сбора помощи для пострадавших от паводков в Оренбуржье. Он разместился в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9. Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням с 09:00 до 20:00. 

Профессиональный конкурс 

В Ижевске пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» (18+) в номинации «Лучший токарь». Он пройдёт на базе Ижевского индустриального техникум имени Е. Ф. Драгунова 26 июня 2024 года. 

Ушла эпоха

В Ижевске готовится к закрытию культовый рок-клуб «BARROCK», работавший под разными названиями в течение 16 лет. Выяснилось, что здание, в котором находится площадка, может быть перепрофилирована. 

18:10, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
559
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня