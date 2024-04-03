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Итоги дня: гибель мужчины под колёсами «КАМАЗА» в Ижевске и неготовность шести районов Удмуртии к паводку 

18:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: гибель мужчины под колёсами «КАМАЗА» в Ижевске и неготовность шести районов Удмуртии к паводку 
18:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
44
0

А также начало ямочного ремонта в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 4 апреля.

Контракт расторгнут

В Удмуртии расторгнут контракт с подрядчиком, строившим детсад в деревне Воегурт. Сроки строительства сорваны. По данным на январь 2024 года, здание было закончено лишь на половину. 

Проверят трубы 

В трубы системы отопления Ижевска зальют зелёный краситель. С его помощью пройдёт проверка теплосетей на наличие ветхих участков. Обнаружив воду зелёного цвета, горожане могут сообщить об этом по номеру 072 (с моб. 998-072). 

Смертельное ДТП

3 апреля на улице Карла Маркса в Ижевске «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, погибший мужчина переходил дорогу в неположенном месте.  

Система не готова

И. о. начальника ГУ МЧС РФ по республике Сергей Веретенников рассказал, что в Удмуртии не выполнено в настоящий момент два критерия готовности к паводку — не разработан административный регламент по организации выплаты населению при возмещении ущерба и не готова региональная система оповещения населения. 

Старт латания

В Воткинске начался ямочный ремонт. Первыми точками, где начали латать полотно, стали улицы Шувалова и Робеспьера. 

Спилили липы

В парке Победы в поселке Кез в Удмуртии срубили сгнившие липы. Они представляли опасность для людей, особенно при порывах ветра. 

К паводку не готовы

Шесть районов Удмуртии не готовы к паводку: Балезинский, Глазовский, Киясовский, Воткинский, Якшур-Бодьинский и Игринский районы. Два муниципалитета полностью готовы — город Глазов и Можгинский район. Остальные муниципалитеты ограниченно готовы. Ранжирование основано на количестве исполнения специальных критериев по готовности к паводковому периоду.

 

18:00, 03 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня