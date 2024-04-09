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Итоги дня: предстоящая проверка электросирен в Ижевске и сбитый ребёнок на Воткинском шоссе 

18:00, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: предстоящая проверка электросирен в Ижевске и сбитый ребёнок на Воткинском шоссе 
18:00, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также урегулирование движения самокатов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 9 апреля.

Движение самокатов 

В Ижевске введут ряд мер для упорядочивания движения и парковки электросамокатов. В городе появятся размеченные парковки со специальными знаками. Выделены зоны, где скорость самокатов снизится до 7 и 15 км/ч вплоть до полного ограничения движения. 

Возобновление демонстраций

В 2024 году в Уве проведут Первомайскую демонстрацию (18+). Демонстрацию также решили возобновить в рамках празднования 100-летия поселка

Проверка систем

В Ижевске 11 апреля в нескольких точках города протестируют систему централизованного оповещения населения. С 09:00 до 16:00 электросирену можно будет услышать в посёлке Воложка, микрорайоне Орловское, на улице Песочная, 17. 

Программный сбой

В Удмуртии временно приостановлена регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений. Причиной стал программный сбой, который наблюдается также в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и в Подмосковье. Сейчас принимаются меры к устранению неполадок. 

Назначение 

Председателем Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям стал Андрей Шуткин. Ранее он возглавлял Секретариат заместителя председателя правительства УР Ильяса Ханнанова.

Сбили ребёнка

9 апреля около 13:00 напротив дома №170а по Воткинскому шоссе автомобиль на светофоре сбил мальчика. Ребёнка госпитализировали.

18:00, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня