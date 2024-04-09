Итоги дня: предстоящая проверка электросирен в Ижевске и сбитый ребёнок на Воткинском шоссе 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 9 апреля.

Движение самокатов

В Ижевске введут ряд мер для упорядочивания движения и парковки электросамокатов. В городе появятся размеченные парковки со специальными знаками. Выделены зоны, где скорость самокатов снизится до 7 и 15 км/ч вплоть до полного ограничения движения.

Возобновление демонстраций

В 2024 году в Уве проведут Первомайскую демонстрацию (18+). Демонстрацию также решили возобновить в рамках празднования 100-летия поселка.

Проверка систем

В Ижевске 11 апреля в нескольких точках города протестируют систему централизованного оповещения населения. С 09:00 до 16:00 электросирену можно будет услышать в посёлке Воложка, микрорайоне Орловское, на улице Песочная, 17.

Программный сбой

В Удмуртии временно приостановлена регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений. Причиной стал программный сбой, который наблюдается также в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и в Подмосковье. Сейчас принимаются меры к устранению неполадок.

Назначение

Председателем Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям стал Андрей Шуткин. Ранее он возглавлял Секретариат заместителя председателя правительства УР Ильяса Ханнанова.

Сбили ребёнка

9 апреля около 13:00 напротив дома №170а по Воткинскому шоссе автомобиль на светофоре сбил мальчика. Ребёнка госпитализировали.