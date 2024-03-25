Итоги дня: снятие моратория на взимание платы за парковку в центре Ижевска и ложные сообщения о минированиях

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 25 марта.

Снятие моратория

В Ижевске вновь начнут действовать зоны платных парковок. Мораторий на взимание платы за пользование ими снимается с 08:00 понедельника, 1 апреля.

Выбор имён

Сотрудники зоопарка Ижевска просят помощи в выборе имён для пятнистых африканских гиен. Животные появились в зоосаде в начале года.

Поиск реставраторов

Скульптура пионеров с территории бывшего пионерлагеря «Салют» нуждается в реставрации. Сейчас идёт поиск мастеров, готовых взяться за это непростое дело. «Сусанин» выяснил, как скульптура попала к неравнодушным людям, готовым вложить силы и средства в дело еë восстановления.

Сообщения не подтвердились

Все сообщения о минировании социальных, общественных учреждений и предприятий Удмуртии оказались ложными. В пресс-службе правительства региона заявляют, что преимущественно злоумышленники звонят из-за границы, чтобы посеять панику.

Текучка

После изменения в Налоговом кодексе председатели многоквартирных домов (МКД) начали стремительно покидать свои должности, в том числе в Удмуртии. После обсуждения этого вопроса в Госдуме статус председателя может измениться.

Вышли в плей-офф

В Ижевске 25 марта прошла встреча баскетбольных клубов «Купол-Родники» (Ижевск) и «Русичи» (Курск). Ижевская команда обеспечила себе выход в плей-офф, опередив соперника на одно очко.