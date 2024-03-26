Итоги дня: празднование удмуртского Гербера в Москве и рост средней взятки в Удмуртии

А также открытие Республиканского гериатрического центра.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 26 марта.
Гербер в Москве
Национальный удмуртский праздник Гербер пройдёт в Москве впервые с 2019 года. Местом проведения станет центральная площадка ВДНХ.
Освобождение из плена
За период спецоперации из плена ВСУ были освобождены 17 жителей Удмуртии.
Гериатрический центр
В Ижевске на базе ГКБ №8 открылся Республиканский гериатрический центр. Центр займётся оказанием специализированной стационарной помощи пожилым людям. Кроме того, в его задачи входит развитие сети гериатрических кабинетов в регионе.
Восстановление реликвии
Восстановлением работы часов на башне главного корпуса ижевского оружейного завода займётся слесарь-ремонтник Концерна Александр Болтин. Мастер изготовит изношенные и недостающие детали часового механизма, в частности, необходимо сделать отсутствующий маятник. Работы будут проводиться на мощностях завода «Калашников».
Рост взяток
В Удмуртии в два раза выросла сумма средней взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 3,7 млн рублей.