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Итоги дня: празднование удмуртского Гербера в Москве и рост средней взятки в Удмуртии

18:10, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: празднование удмуртского Гербера в Москве и рост средней взятки в Удмуртии
18:10, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
178
0

А также открытие Республиканского гериатрического центра.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 26 марта.

Гербер в Москве

Национальный удмуртский праздник Гербер пройдёт в Москве впервые с 2019 года. Местом проведения станет центральная площадка ВДНХ. 

Освобождение из плена

За период спецоперации из плена ВСУ были освобождены 17 жителей Удмуртии.

Гериатрический центр

В Ижевске на базе ГКБ №8 открылся Республиканский гериатрический центр. Центр займётся оказанием специализированной стационарной помощи пожилым людям. Кроме того, в его задачи входит развитие сети гериатрических кабинетов в регионе. 

Восстановление реликвии

Восстановлением работы часов на башне главного корпуса ижевского оружейного завода займётся слесарь-ремонтник Концерна Александр Болтин. Мастер изготовит изношенные и недостающие детали часового механизма, в частности, необходимо сделать отсутствующий маятник. Работы будут проводиться на мощностях завода «Калашников».

Рост взяток

В Удмуртии в два раза выросла сумма средней взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 3,7 млн рублей. 

18:10, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня