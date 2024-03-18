В Ижевске обрушилась башня-балкон бывшей дачи фабриканта Петрова

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане поделились в группе «Клуб Я Ижевск» снимками обрушившейся башенки-балкона здания бывшей дачи фабриканта Ивана Петрова, построенной в 1913 году.

Последняя из сохранившихся на берегу Ижевского пруда дореволюционных дач, которая в советские годы использовалась под санаторий, а затем как административное здание пионерского лагеря, с 1990-х годов находилась в запустении. В августе 2023 года провалился пол на башенке-балконе. После проведённой проверки выяснилось, что само здание не имеет владельца, в отличие от территории, на которой она стоит. При этом, ещё в 2019 году бывшую фабрикантскую дачу внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

Осенью 2023 года здание включили в реестр объектов культурного наследия.

Обветшалая башня-балкон не пережила зиму 2023-2024 годов и обрушилась. Свою роль сыграла ветхость и скопившийся снег.