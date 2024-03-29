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Итоги дня: наступление климатической весны в Удмуртии и несостоявшийся аукцион на подготовку Генплана Ижевска

18:00, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: наступление климатической весны в Удмуртии и несостоявшийся аукцион на подготовку Генплана Ижевска
18:00, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также смертельное ДТП в Игринском районе.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 29 марта.

Климатическая весна

В Удмуртии наступает климатическая весна. Днём в субботу столбики термометра покажут +1…+6 градусов. Возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В ночь на воскресенье температура воздуха составит 0…+5, а днём достигнет +2…+7. Осадки в виде дождя сохранятся. 

Чемпион России

Уроженец села Красногорское Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону. 26 марта спортсмены бежали гонку преследования. По данным Союза биатлонистов России, с результатом 36:35.9 первым пересек финишную черту Иван Колотов. Биатлонист не допустил ни единого промаха. 

Транспорт не пойдёт

В Камбарке не удалось запустить общественный транспорт из-за отсутствия желающих взять подряд. 

Смертельное ДТП

Смертельная авария с участием автобуса и «Лады Гранты» произошла в Игринском районе. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. 

Генплан откладывается

Конкурс по определению подрядчика на разработку проекта Генплана, проекта Правил землепользования и застройки, и программа комплексного развития инфраструктуры признан несостоявшимся. Единственная заявка конкурсной комиссией была отклонена. 

18:00, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня