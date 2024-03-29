Итоги дня: наступление климатической весны в Удмуртии и несостоявшийся аукцион на подготовку Генплана Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 29 марта.

Климатическая весна

В Удмуртии наступает климатическая весна. Днём в субботу столбики термометра покажут +1…+6 градусов. Возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В ночь на воскресенье температура воздуха составит 0…+5, а днём достигнет +2…+7. Осадки в виде дождя сохранятся.

Чемпион России

Уроженец села Красногорское Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону. 26 марта спортсмены бежали гонку преследования. По данным Союза биатлонистов России, с результатом 36:35.9 первым пересек финишную черту Иван Колотов. Биатлонист не допустил ни единого промаха.

Транспорт не пойдёт

В Камбарке не удалось запустить общественный транспорт из-за отсутствия желающих взять подряд.

Смертельное ДТП

Смертельная авария с участием автобуса и «Лады Гранты» произошла в Игринском районе. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Генплан откладывается

Конкурс по определению подрядчика на разработку проекта Генплана, проекта Правил землепользования и застройки, и программа комплексного развития инфраструктуры признан несостоявшимся. Единственная заявка конкурсной комиссией была отклонена.