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Итоги дня: подготовка Удмуртии к возможному возвращению гриппа птиц и дорожный провал в Ижевске

18:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: подготовка Удмуртии к возможному возвращению гриппа птиц и дорожный провал в Ижевске
18:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также памятка при атаке БПЛА.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 2 апреля.

Пожар в парке

В зоне фуд-корта ижевского парка Космонавтов произошло возгорание. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Причиной задымления стало неосторожное обращение с дровами

Памятка при атаке дронов

Жителям Удмуртии рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Это сделано на фоне удара дронами по объектам в Татарстане. 

Провал в асфальте

В Ижевске на переулке Широком образовался провал в асфальте на проезжей части. Причиной ЧП стала ветхая подземная теплотрасса. Движение транспорта на перекрёстке улицы Красной и переулка Широкого закроют до 18:00 3 апреля. 

Снегоприёмник

В Ижевске могут открыть новый снегоприёмный пункт. Объект может появиться в Устиновском районе. Также предусматривается строительство снегоплавильной станции. 

Первая веломногодневка

Первая в России веломногодневка «Тур России» (18+) пройдёт также на территории Удмуртии. В республике состоится три этапа заезда. 

Подготовка

Ветеринары готовятся к возможной вспышке птичьего гриппа в Удмуртии. Активная миграция пернатых ожидается уже в середине апреля.

18:00, 02 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня