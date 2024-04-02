Итоги дня: подготовка Удмуртии к возможному возвращению гриппа птиц и дорожный провал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 2 апреля.

Пожар в парке

В зоне фуд-корта ижевского парка Космонавтов произошло возгорание. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Причиной задымления стало неосторожное обращение с дровами.

Памятка при атаке дронов

Жителям Удмуртии рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Это сделано на фоне удара дронами по объектам в Татарстане.

Провал в асфальте

В Ижевске на переулке Широком образовался провал в асфальте на проезжей части. Причиной ЧП стала ветхая подземная теплотрасса. Движение транспорта на перекрёстке улицы Красной и переулка Широкого закроют до 18:00 3 апреля.

Снегоприёмник

В Ижевске могут открыть новый снегоприёмный пункт. Объект может появиться в Устиновском районе. Также предусматривается строительство снегоплавильной станции.

Первая веломногодневка

Первая в России веломногодневка «Тур России» (18+) пройдёт также на территории Удмуртии. В республике состоится три этапа заезда.

Подготовка

Ветеринары готовятся к возможной вспышке птичьего гриппа в Удмуртии. Активная миграция пернатых ожидается уже в середине апреля.